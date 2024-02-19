الصحة تشدد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

وتوضح طرق الوقاية..

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا، مشددة على ضرورة الكشف المبكر والمتابعة الدورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وبدوره أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم ملء الاستبيان الخاص بالكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، وذلك من خلال الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.

استهداف المواطنين بالفحص

وأضاف أنه عند التوجه لأقرب وحدة صحية سيتم تحديد مدى استهداف المواطنين بالفحص، وفى حال كان مستهدفًا حتى في حالة عدم وجود أعراض أو تاريخ مرضي بالعائلة، فإنه يتم إجراء تحليل PSA في المستشفيات الخاصة بالمبادرة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه في حالة وجود بعض الأعراض المرجحة فإنه يتم مراجعة المختصين في المبادرة لعمل التحليل المطلوب، لافته إلى أنه في كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أي علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية

وأشار إلى أنه في أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لتلقي أي نوع من أنواع العلاج الكيميائي.

منظومة إلكترونية

وأكد أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" لـ3 ملايين و61 ألف و637 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة".

يذكر أن المحافظات التي تشملهما المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة تضم "الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر".