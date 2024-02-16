الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

الصحة: خطة لتمكين المرأة بالتعاون مع "التخطيط والعمل" لتمكين المرأة بالمحافظات

الدكتورة علا خير
الدكتورة علا خير الله

كشفت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، عن خطة القطاع لتمكين المرأة المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية للمرأة ويمكن من خلالها توفير فرص عمل في كافة المحافظات، بعد تأهيلهم على مهارات جيدة تعود بالنفع عليها وعلى أسرتها.

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وأشارت لـ"الدستور" إلى أن قطاع التدريب والبحوث، يعمل على تمكين المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال برنامجين؛ الأول هو برنامج "جليس مسن" وسيتم توجيهه بشكل خاص لقرى حياة كريمة، حيث ستحصل السيدات على تدريب متكامل لرعاية المسنين بشكل صحيح، لافتة إلى أن التخصص مطلوب بشكل كبير في كافة المحافظات وبمرتبات مجزية.

مساعد خدمات صحية

وأضافت "خير الله" أن البرنامج الثاني هو برنامج "مساعد خدمات صحية"، حيث يتم تأهيل المرأة على تقديم خدمات طبية مساعدة، وتتيح لهم العمل في العيادات والمراكز الطبية على أساس تدريبي صحيح.

وأكدت أنه لن يتم ممارسة المهن المذكورة في البرنامجين السابقين دون إشراف من وزارة الصحة وبتصريح مع الوزارات المعنية، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من التصور النهائي للبرامج التدريبية المستهدفة.

مراكز مؤهلة لتدريب السيدات

وأضافت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة التخطيط لاعتماد مراكز مؤهلة لتدريب السيدات، ليتم تقييمهن من جانب وزارة الصحة، وستقوم وزارة العمل بمنحهن ترخيص مزاولة المهنة بعد الحصول على التدريب اللازم.

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