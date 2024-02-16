الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

الصحة تستقبل وفد الجمعية التركية لزراعة الأعضاء لبحث التعاون وتبادل الخبرات

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

استقبلت وزارة الصحة والسكان وفدا من الجمعية التركية لزراعة الأعضاء، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد وزارة الصحة والسكان رحب بأعضاء الجمعية التركية التي تضم نخبة من المتخصصين في مجالات الرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض، وأمراض الكلى والكبد، وجراحي زراعة الأعضاء، مشيدا بوجود جمعية تركية غير هادفة للربح تضم هذه الكوكبة من الخبراء.

مجال زراعة الأعضاء

وتابع «عبدالغفار» أن وفد الوزارة تطرق إلى خبرات الدولة المصرية في مجال زراعة الأعضاء، ولا سيما زراعة الكلى والكبد، حيث حققت مصر نجاحات ملموسة في هذا المجال، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والتركي، خاصة أن تركيا تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، على مستوى أوروبا.

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ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزارة ناقشت مع أعضاء الجمعية التركية سبل تبادل الخبرات بين المتخصصين في كافة التخصصات الطبية، ولا سيما الرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض، وأن يتم التشارك في الأبحاث العلمية وتدريب الأطباء وبناء قدراتهم، ووضع استراتيجيات موحدة وأطر منظمة، مع وضع خطط زمنية لبدء العمل الفعلي، مضيفا أن الوزير اقترح أن يتم تأسيس جمعية مصرية متخصصة في زراعة الأعضاء على غرار نموذج الجمعية التركية بما يعود بالنفع على صحة المواطن وينقذ العديد من الأرواح.

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حضر الاجتماع الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص الطبية، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتور محمد صلاح، مدير معهد الكلى، والدكتور أحمد الصباغ، أستاذ زراعة الكبد بجامعة المنصورة، والدكتور باسم صلاح، مدير مركز غنيم للكلى بالمنصورة، والدكتورة مي حسب الله، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلى، والدكتور مجد زكريا، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة كلية طب عين شمس، والدكتور عمرو عبدالعال، أستاذ زراعة الكبد بجامعة عين شمس.

الصحة الجمعية التركية لزراعة الأعضاء زراعة الاعضاء تبادل الخبرات استراتيجيات التخصصات الطبية

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