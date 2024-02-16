"الصحة": لا توجد مستحضرات دوائية من الإنسولين على شكل حبوب

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد أي مستحضرات دوائية من الإنسولين على شكل حبوب أو دواء فموي؛ لأن الإنزيمات الموجودة في المعدة تقوم بتكسير الإنسولين قبل وصوله إلى مجرى الدم.

وأوضحت وزارة الصحة، إن الإنسولين هو هرمون يساعد الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم، ويحتاج مريض السكر إلى الإنسولين يوميًا.

حقن الإنسولين لعلاج السكر

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حقن الإنسولين تستخدم لعلاج مرض السكر والسيطرة عليه مع تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة والأدوية الفموية، ولا يؤخذ الإنسولن الا بعد استشارة الطبيب.

من جانبها، أكدت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الأنسولين، فقد تزيد الجرعة المطلوبة مع بعض الأدوية مثل موانع الحمل غير الموضعية، الستيرويدات غير الموضعية، أدوية الغدة الدرقية ومدرات البول، كما قد يحتاج الشخص إلى تقليل الجرعة المطلوبة فى حالة تناول بعض الأدوية مثل أدوية السكرى الفموية وبعض أدوية الضغط.