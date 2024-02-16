الدواء: يوم علمي لرفع قدرات صيادلة الإسماعيلية في مختلف المجالات الدوائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تنظيم يوم علمي مجاني للسادة الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة أحدث الطرق لمكافحة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.

وقالت إنه يتم خلال اليوم العلمي، توضيح آلية مواجهة الغش التجاري وكيفية منع حدوثه وطرق الإبلاغ عنه، لافته إلى أنه سيتم انعقاد اليوم العلمي، يوم الأربعاء المقبل 21 فبراير بأحد فنادق الإسماعيلية.

سلسلة من البرامج التدريبية

يأتي تنظيم اليوم العلمي، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والمقرر انعقادها بمختلف المحافظات المصرية.

وقالت هيئة الدواء إن اليوم العلمي مقدم للصيادلة أصحاب الصيدليات والعاملين بالصيدليات العامة بالإسماعيلية، حيث يبدأ اليوم العلمي من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للتسجيل يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024.

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير جوزيف ماشيمباي، سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى مصر، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

الصناعات الدوائية

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا SAHPRA في يوليو من العام الماضي.

كما تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم التبادل التجاري في مجال المنتجات الطبية من خلال تعزيز الشراكات بين عدد من الشركات الجنوب إفريقية والشركات المصرية

جدير بالذكر أن زيارة السفير الجنوب إفريقي بالقاهرة إلى هيئة الدواء المصرية تعد خطوة مهمة نحو تعميق التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو الريادة الإفريقية وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية.