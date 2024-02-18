الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة تشهد بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

فعاليات أسبوع الحوكمة
فعاليات أسبوع الحوكمة

شهدت وزارة  الصحة والسكان، اليوم الأحد، بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعقد خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان  للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على حضور أولى جلسات التعريف بالحوكمة، مؤكدًا أن هذا يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان، وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة.

وأشار" عبدالغفار" الى أنه من المقرر عقد 20 جلسة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف من خلالها توعية وتعريف حوالي 900 فرد من العاملين بها بالمفاهيم الأساسية للحوكمة والإطار الاستراتيجي والتنظيمي لها من خلال جلسات تفاعلية، يحاضر فيها نخبة من أبناء الوزارة الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى، وحصلوا على دورات الـTOT من جهات معتمدة في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأضاف"عبدالغفار" أنه خلال الجلسات سيتم استعراض مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام، وأبرز النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرًا الى أن الجلسات ستتناول دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة، انتقالا إلى حوكمة  الخدمات والأنشطة، وسيتعرف الحضور أيضا على أبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة، كما صممت الوزارة استبيانا رقميا لتقييم مدى استفادة الحضور من الجلسات التعريفية، وتقييم المحاضرين واستطلاع آرائهم عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة التي يتطلعون للتعرف عليها خلال الفعاليات القادمة في إطار تبني الوزارة خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بوزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، أن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى في خطة الوزارة، وستتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة، بالإضافة إلى سعي الوزارة للتنسيق مع جهات محلية ودولية متخصصة في مجال الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع الحكومي.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان قد أتاحت لأعضائها التسجيل الإلكتروني لطلب حضور الجلسات بشكل اختياري من خلال استبيان رقمي يستطيع العاملون المشاركة به من خلال الهاتف الشخصي، بالدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني للاستبيان أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الـQR CODE، وتخطي المشاركون به 20 ألف مشارك تنوعوا بين "أطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وممرضين، وفنيين صحيين بالإضافة إلى الفئات الإدارية"، ما يدل على وعي العاملين بالوزارة بأهمية فهم الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع الحكومي.

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