الرعاية الصحية تفتح باب الترشيح لـ3 منح من Egypt Fulbright بأمريكا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فتح باب الترشيح لثلاث منح مقدمة من Egypt Fulbright من برامج الكليات المجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الأكاديمي "2024 /2025".

وأشارت إلى أن المنح تضمنت البرامج التالية..

منحة الماجستير وماجستير إدارة الأعمال لمدة عامين في الولايات المتحدة الأمريكية.

منحة Hubert H. Humphrey fellowship program لمدة عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

منحة برنامج الزمالة Community College Initiative (CCI) لمدة عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

شروط المنح التدريبية

وحددت الهيئة العامة للرعاية الصحية عددا من الشروط لكل برنامج، لافتة إلى أنه بالنسبة لمنحتي الماجستير وماجستير إدارة الأعمال، ومنحة Hubert H. Humphrey fellowship program، فإن الشروط المطلوبة هى:

• ألا يزيد عمر المرشح عن 35 عامًا.

• الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًا.

• أن يكون من العاملين في مجال الصحة العامة، إدارة السياسة الصحية، التكنولوجيا الصحية (يتم تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة للتقديم في المنحة).

• أن يكون من الحاصلين على الدراسات العليا.

• يفضل أن يكون من الصفوف القيادية الثانية أو الثالثة أو من المرشحين لتولي المناصب القيادية.

• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة مع وجود شهادة تثبت ذلك.

وتابعت الهيئة: إنه بالنسبة لمنحة برنامج الزمالة Community College Initiative (CCI) فإن الشروط المطلوبة تتضمن:

• أن يكون عمر المرشح من 18 إلى 30 عامًا.

• من خريجي المعاهد الفنية الصحية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًا.

• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة مع وجود شهادة تثبت ذلك.

وقالت إنه يتم تقديم الطلب للراغبين فى الحصول على تلك المنح من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/PBUph3vdZXqCNRCU6

سجل قيد الموردين

وفى سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فتح باب التقدم للتسجيل بسجل قيد الموردين والمقاولين للعام المالي 2024/ 2025، وعلى الراغبين في التسجيل شراء كراسة التسجيل من إدارة التعاقدات بموجب تفويض من الشركة في الفترة من 25/2/2024 حتى 30/3/2024، على أن يتم الدفع إلكترونيًا بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.