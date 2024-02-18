الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الرعاية الصحية تعلن اعتماد 4 وحدات ومركزين لطب الأسرة تابعة للهيئة بالأقصر

طب الأسرة تابعين
طب الأسرة تابعين للهيئة بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد 6 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول محافظات الصعيد تطبيقًا لنظام التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والتي شملت مركزي طب أسرة "أصفون، والدير"، ووحدات طب أسرة "النمسا، الدولي، جزيرة أرمنت، الغريرة" التابعة للهيئة في الأقصر. 

وقال بيان الهيئة، إن المنشآت الست السالف ذكرها، قدمت ما يقرب من 750 ألف خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات المواطن الصحية، والتي يتم تقديمها تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفاءتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، فيما يعزز جودة مخرجات العمل محور رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بمحافظة الأقصر، كونها أول محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والبالغ عددها 55 منشآة صحية حاصلة على الاعتماد الكلي و4 منشآت صحية حاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير GAHAR القومية المعترف بها عالميًا، وذلك بإجمالي 59 منشأة معتمدة كليًا ومبدئيًا بمحافظة الأقصر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، كل الجهود المبذولة من فرق العمل بالمنشآت التي تم اعتمادها وكل من أسهم في هذا الإنجاز، وذلك تحقيقًا لاستدامة جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

الهيئة العامة للرعاية الصحية محافظة الأقصر منشآة صحية التغطية الصحية الشاملة وحدات طب أسرة النمسا أرمنت الغريرة خدمات الإسعافات الأولية

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