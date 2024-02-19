الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدواء: دورة تدريبية عن التعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية

دورة تدريبية
دورة تدريبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن التعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.


وقالت إن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية. 


وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٤، ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، لافتة إلى أن الدورة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.

 

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٤.

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وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.
 

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