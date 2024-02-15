الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير جنوب أفريقيا سبل تعزيز التعاون

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء مع سفير جنوب أفريقيا

استقبل د.علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا لدى مصر، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا SAHPRA في يوليو من العام الماضي.

دعم التبادل التجاري في مجال المنتجات الطبية

كما تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم التبادل التجاري في مجال المنتجات الطبية من خلال تعزيز الشراكات بين عدد من الشركات الجنوب أفريقية والشركات المصرية.

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وتعد زيارة سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة إلى هيئة الدواء المصرية خطوة مهمة نحو تعميق التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو الريادة الأفريقية وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية.

علي الغمراوي سفير جمهورية جنوب أفريقيا هيئة الدواء المصرية مجال الصناعات الدوائية هيئة تنظيم المنتجات الصحية

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