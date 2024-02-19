هيئة الدواء تنظم ورشة للتعريف بالمراجع العلمية وأنواعها وكيفية البحث

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل ورشة عمل حول الطريقة المثلى للبحث عن المرجع الأمثل لإعداد النشرة الطبية.



تهدف ورشة العمل إلى التعريف بالمراجع العلمية وأنواعها وكيفية البحث فيها لعمل النشرات، وكيفية جمع المعلومات للنشرات غير المرجعية.

ورشة العمل

وقالت إنه من المقررانعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق 29 فبراير2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الالكترونية.



وأشارت إلى ورشة العمل مقدمة إلى ممثلي شركات الأدوية، كما تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.



وقالت آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير2024، سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

دستور الأدوية

وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور فينكات سوريندرا، نائب رئيس دستور الأدوية الأمريكي للمناطق وعمليات البرامج (RPO)، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور الاسندرو سلامة، نائب رئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة برامج التعاون الحالية المشتركة بين الجانبين، ورسم برامج مماثلة مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

يذكرأن هيئة الدواء المصرية، كانت قد وقعت في يونيو الماضي بروتوكول تعاون مع دستور الأدوية الأمريكي، بغرض تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة، وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في تعزيز دستور الأدوية المصري، كما تم الاتفاق على تدشين النسخة الثانية من مؤتمر دستور الدواء الأوروبي في مصر.