الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تنظم ورشة للتعريف بالمراجع العلمية وأنواعها وكيفية البحث

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل ورشة عمل حول الطريقة المثلى للبحث عن المرجع الأمثل لإعداد النشرة الطبية. 


تهدف ورشة العمل إلى التعريف بالمراجع العلمية وأنواعها وكيفية البحث فيها لعمل النشرات، وكيفية جمع المعلومات للنشرات غير المرجعية. 

ورشة العمل

وقالت إنه من المقررانعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق 29 فبراير2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الالكترونية.

الدواء: دورة تدريبية عن التعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية


وأشارت إلى ورشة العمل مقدمة إلى ممثلي شركات الأدوية، كما تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.


وقالت آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير2024، سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

دستور الأدوية

وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور فينكات سوريندرا، نائب رئيس دستور الأدوية الأمريكي للمناطق وعمليات البرامج (RPO)، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور الاسندرو سلامة، نائب رئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة برامج التعاون الحالية المشتركة بين الجانبين، ورسم برامج مماثلة مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

txt

الدواء: يوم علمي لرفع قدرات صيادلة الإسماعيلية في مختلف المجالات الدوائية

 

يذكرأن هيئة الدواء المصرية، كانت قد وقعت في يونيو الماضي بروتوكول تعاون مع دستور الأدوية الأمريكي، بغرض تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة، وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في تعزيز دستور الأدوية المصري، كما تم الاتفاق على تدشين النسخة الثانية من مؤتمر دستور الدواء الأوروبي في مصر.

 

الدواء ورشه عمل المرجع الأمثل ورشة العمل المراجع العلمية شركات الأدوية

مواد متعلقة

«الصحة» تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثانية من المنسقين الإعلاميين بالتعاون مع الـ«يونيسف»

الصحة: إنشاء مستشفى تركى - مصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

للسيدات.. تعرفي على العناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل

الصحة تدرج مبادرة الألف يوم الذهبية ضمن الهيكل التنظيمى لعمل الوزارة

الرعاية الصحية تفتح باب الترشيح لـ3 منح من Egypt Fulbright بأمريكا

يؤثر على الحوامل والأطفال.. أبرز أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

الدواء: دورة تدريبية عن التعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية

الصحة تجرى القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة