"الصحة" تكشف أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر عرضه لمضاعفات الفيروس، مؤكدة أن اللقاح هام جدًا للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابين بأمراض مزمنة، كالربو، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، والسكري ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

وقالت إن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، مؤكدة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية

وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأكد " عبد الغفار " على أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، والحاجة إلى البقاء في المستشفى، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

ومن جانبه أشار الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» أن الشركة توفر جميع الأمصال واللقاحات والتطعيمات الروتينية بجميع فروعها، كما أنها توفر الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية.

وكذلك لتخصصات أكثر دقة كالسكر، والأمراض الخاصة بالغدد الصماء والحساسية والمناعة، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والاخصائيين والاستشاريين، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي من أشعة وتحاليل، وتوفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية من خلال بنك الدم بفاكسيرا على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مشيرًا إلى أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا.