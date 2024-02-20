فيروس كورونا لن ينتهي ولكنه يشهد تحورات ضعيفة، هذا ما أكده خبراء الصحة، مؤكدين إنه لا توجد أى ضمانة لعودة ظهور متحورات أشد قوة وخطورة مرة أخرى، ولذلك زاد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال، وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس.

أعراض متحور كورونا الجديد

أكد العلماء بمكتب الإحصاءات الوطني بالمملكة المتحدة، أن هناك 7 أعراض تكشف متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، ولا تزال بعض الأعراض الكلاسيكية للمرض، مثل سيلان الأنف والسعال، كما إن الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)، والقلق أو صعوبة النوم يمكن أن يكون أيضًا علامة على إصابة الأشخاص بالمرض.

وأكد الخبراء أن الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحور JN.1 كانت سيلان الأنف، إذ أبلغ 31% من المرضى عن الأعراض، كما أفاد 23% من الأشخاص أنهم يعانون من السعال، و20% من الصداع، وما يقرب من 20% من الأشخاص المصابين بالمرض بالضعف والتعب، و16% أنهم يعانون من آلام في العضلات، و13% يعانون من التهاب في الحلق.

سلاسل متحورات كورونا

تعاقب ظهور متحورات فيروس كورونا منذ عام 2020، حيث ظهرت العديد من السلاسل المتحورة منه، والتي تتميز بقدرتها على الانتشار بشكل أسرع، أو التسبب في أعراض أكثر شدة.

ومن أبرز السلاسل المتحورة التى ظهرت على مدار السنوات الماضية..

المتحور ألفا، الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.

المتحور بيتا، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.

المتحور جاما، الذي ظهر في البرازيل في نوفمبر 2020.

المتحور دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر 2021.

المتحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021.

تأثير فيروس كورونا الجديد على الحوامل

تشير الدراسات التي أجريت على متحورات فيروس كورونا أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر شدة، ودخول المستشفى، والوفاة بفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك لأن الجهاز المناعي للحامل يكون ضعيفًا نسبيًا خلال فترة الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.