"الدواء" تعلن عن ورشة عمل بشأن إجراءات تسجيل المستلزمات المحلية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن إجراءات تسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المحلية.

وقالت الهيئة إن ورشة العمل تهدف إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية محلية الصنع، كما تشمل شرحًا مفصلًا لكل المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل التي تهدف لتيسير الإجراءات، وكذلك توضيح دور المصانع في تحسين الملف الفني المقدم لسرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل.

ورشة العمل

وتابعت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أنها مقدمة لممثلي مصانع المستلزمات المعملية والتشخيصية المحلية.

وأشارت إلى أن ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساء، حيث إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٤.

وقالت إنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

التصنيع الدوائى

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف ليوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور أننا بيوريس، مديرة شئون مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والدكتورة جينا ارتيوسو، مسئولة ملف مصر بالغرفة، وعدد من قيادات الهيئة.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي بين الشركات المصرية والأمريكية، ومناقشة ورسم برامج مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

كما تطرقت المناقشات إلى سبل دعم استثمارات الشركات الأمريكية داخل سوق الدواء المصرية والحفاظ على التنمية المستدامة للقطاع الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، التطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الصناعات الدوائية، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة الدوائية للتأكيد على مأمونية وفاعلية الدواء المصري وكذلك دعم الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الهام.

كما أكد العمل على صياغة خطط ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها لفتح قنوات للتعاون مع كل شركات الصناعات الدوائية وفهم احتياجاتهم وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف، وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي، ووجود تنسيق متكامل وعمل محادثات واجتماعات تشاورية مع كل المسئولين عن القطاع الصحي والدوائي.