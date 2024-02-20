الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تعلن عن ورشة عمل بشأن إجراءات تسجيل المستلزمات المحلية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن إجراءات تسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المحلية.

وقالت الهيئة إن ورشة العمل تهدف إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية محلية الصنع، كما تشمل شرحًا مفصلًا لكل المستجدات في خطوات التقديم والتسجيل التي تهدف لتيسير الإجراءات، وكذلك توضيح دور المصانع في تحسين الملف الفني المقدم لسرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل.

ورشة العمل

وتابعت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أنها مقدمة لممثلي مصانع المستلزمات المعملية والتشخيصية المحلية.

txt

الدواء: يوم علمي لرفع قدرات صيادلة الإسماعيلية في مختلف المجالات الدوائية

وأشارت إلى أن ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساء، حيث إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٤.

وقالت إنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

التصنيع الدوائى 

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف ليوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور أننا بيوريس،  مديرة شئون مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والدكتورة جينا ارتيوسو، مسئولة ملف مصر بالغرفة، وعدد من قيادات الهيئة.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي بين الشركات المصرية والأمريكية، ومناقشة ورسم برامج مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

txt

الدواء: دورة تدريبية عن التعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية

كما تطرقت المناقشات إلى سبل دعم استثمارات الشركات الأمريكية داخل سوق الدواء المصرية والحفاظ على التنمية المستدامة للقطاع الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، التطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الصناعات الدوائية، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة الدوائية للتأكيد على مأمونية وفاعلية الدواء المصري وكذلك دعم الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الهام.

كما أكد العمل على صياغة خطط ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها لفتح قنوات للتعاون مع كل شركات الصناعات الدوائية وفهم احتياجاتهم وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف، وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي، ووجود تنسيق متكامل وعمل محادثات واجتماعات تشاورية مع كل المسئولين عن القطاع الصحي والدوائي.

الدواء ورشه عمل المستلزمات التشخيصية محلية الصنع المصانع الملف الفني

مواد متعلقة

الخميس.. مؤتمر صحفى لـ"الصحة العالمية" بشأن الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط

"الصحة" تكشف أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون

هيئة الدواء تنظم ورشة للتعريف بالمراجع العلمية وأنواعها وكيفية البحث

«الصحة» تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثانية من المنسقين الإعلاميين بالتعاون مع الـ«يونيسف»

الصحة: إنشاء مستشفى تركى - مصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

للسيدات.. تعرفي على العناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل

الصحة تدرج مبادرة الألف يوم الذهبية ضمن الهيكل التنظيمى لعمل الوزارة

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب