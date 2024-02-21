بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى والمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة للمستحقين من المواطنين.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت الوزارة أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المميزات وهى:-

المستفيد يحق له الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

يحق له الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

يعفي من الضرائب على الأجهزة التعويضية.

الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان، ثم كتابة بيانات الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة "بحث"ـ وفى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات، أما في حالة قبول الطلب يتم حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، وبعدها التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

الفحوصات المطلوبة حسب نوع الإعاقة



الإعاقة الحركية

الاشعات او التحاليل او رسم عصب حديثه للحاله.

الإعاقة السمعية

مقياس سمع.

فى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

الإعاقة الذهنية

رسم مخ + روشتة حديثة بالعلاج: في حالات الصرع EEG Electro Encephalogram

إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات.

تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات.

تحليل الغدة الدرقية في حالة ان تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية.

اشعة مقطعية في حالات إستسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي.

الإعاقة السمع بصرية