الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى والمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة للمستحقين من المواطنين.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت الوزارة أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المميزات وهى:-

  • المستفيد يحق له الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • يحق له الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • يعفي من الضرائب على الأجهزة التعويضية.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي 

من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان، ثم كتابة بيانات الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة "بحث"ـ وفى نهاية الخطوات  تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات، أما في حالة قبول الطلب يتم حجز  موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، وبعدها التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. وشروط استخراج الكارت الطبي للإعاقة

موقع وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. تفاصيل الاستعلام

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم .. ومميزات البطاقة

الفحوصات المطلوبة حسب نوع الإعاقة


الإعاقة الحركية

  • الاشعات او التحاليل او رسم عصب حديثه للحاله.

الإعاقة السمعية

  • مقياس سمع.
  • فى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

الإعاقة الذهنية

  • رسم مخ + روشتة حديثة بالعلاج: في حالات الصرع EEG Electro Encephalogram
  • إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات.
  • تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات.
  • تحليل الغدة الدرقية في حالة ان تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية.
  • اشعة مقطعية في حالات إستسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي.

الإعاقة السمع بصرية

  • حدة الابصار (مقياس النظر).
  • مجال الابصار فى حاله توافره.
  • الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.
التضامن الاجتماعي المجالس الطبية المتخصصة الصحة والسكان كارت الخدمات المتكاملة المواطنين بطاقة الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

للفئات الأولى بالرعاية.. أهم شرط للحصول على تمويل "فاتحة خير"

وزيرة التضامن: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ ومهاجر

"مكافحة الإدمان": الانتهاء من 6 مراكز علاجية جديدة وتشغيلها العام الجارى

القيادة العامة لشرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صناع الخير تفتتح خطوط انتاج بمركز استدامة الحرف اليدوية والتراثية بالفيوم

أبوالغيط يكرم وزيرة التضامن وعددًا من الشخصيات لجهودهم فى التنمية المستدامة

التضامن تتابع صرف تكافل وكرامة من المنافذ المنتشرة بالجمهورية

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ياسمين موسى تقدّم مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس

اليوم الـ138 للعدوان.. عشرات الشهداء والاحتلال يمنع إسعاف المصابين بغزة