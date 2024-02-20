الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مكافحة الإدمان": الانتهاء من 6 مراكز علاجية جديدة وتشغيها العام الجاري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إقامة 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة بالجمهورية، في إطار خطة تعميم المراكز على مستوى المحافظات، لتوفير خدمات العلاج والتأهيل، والتمكين الاقتصادي، وورش التدريب التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد الصندوق فى تقرير خاص حصلت عليه “الدستور”، أنه جار إعداد 6 مراكز علاجية جديدة فى الشرقية ودمياط والجيزة وقنا وسوهاج وأسوان، تم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيا استعدادا لافتتاحها خلال العام الجاري.

علاج الإدمان: الصندوق مستمر فى تنفيذ البرامج التوعوية بالمناطق المطورة

وأشار إلى أن مركز علاج الغدمان فى سوهاج سوف يستفاد منه حوالي 5 آلاف مريض إدمان ما بين حجز داخلي أو خارجي من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، أما مركز علاج الإدمان بمحافظة الشرقية والذى تم إنشائه بالتعاون مع جامعة الزقازيق يضم 115 سريرا، بالإضافة إلى عيادات خارجية لاستقبال المرضى.

 أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

وأكد التقرير أن مركز العزيمة بمحافظة دمياط تم إنشائه بالتعاون مع محافظة دمياط، ويعد أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة ويضم 120 سريرا، أما مركز علاج الإدمان بقنا يعد الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يتم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين بعد تأهيلهم مهنيا لسوق العمل، ويضم 92 سريرا وخدمات للرعاية اللاحقة والإرشاد الأسري؛ والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني، وبرنامج لسحب المخدر والتدريب المهني للمتعافين.

وأوضح التقرير أن المركز الخامس تم إنشائه بمحافظة الجيزة على مساحة 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية منه 60% من المساحة الكلية، ويضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية، ويعد من أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على وجود غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوى الهمم، وأقسام للرجال والسيدات والمراهقين ويضم صالات للالعاب الرياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وصالات جيم للرجال والسيدات، وتنس طاولة والبلياردو، ومسرح ومكتبة.

وأكد الصندوق أنه انتهي من مركز علاج الإدمان بأسوان، الذي تم تصميمه وفقا للمعايير الدولية ولأول مرة يشمل "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية اليومية، وقسم لسحب المخدر من المرضى وورش لتدريب وتأهيل المتعافين ضمن برنامج العلاج بالعمل.

نيفين القباج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خدمات العلاج والتمكين الاقتصادي

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