الهلال الأحمر: المتطوعون يعملون على مدار الساعة لتوفير احتياجات أهالى غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر إن متطوعيها يعملون على مدار الساعة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية، ونقلها عبر الجسر البري الرابط بين مراكز الخدمات اللوجستية وقطاع غزة، بجانب تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المصابين وتحسين الحالة النفسية لهم، حيث تم إنشاء مساحة آمنة للأطفال القادمين من قطاع غزة داخل مستشفى العريش.

وأكدت، عبر موقعها الإلكتروني، أنه استكمالًا للمساعدات الإغاثية بقطاع غزة، تواصل "الهلال" جهودها لإنشاء خيم لإيواء النازحين بمدينة خان يونس، حيث وصل عددها لأكثر من 250 خيمة.

وتعمل "الهلال الأحمر" على مجابهة الأزمات والكوارث من خلال حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شحنات القافلة الرابعة لمساعدة أهالي غزة، حيث أكد بنك الطعام، عضو التحالف الوطني، أنه سيرسل 100 شاحنة عبر معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضم 2000 طن من المساعدات الغذائية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. فيما أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، عن أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، موضحًا أن الجمعية سترسل بين 10 و15 شاحنة عبر معبر رفح.

وقالت "صنَّاع الخير" إن المساعدات عبارة عن مواد غذائية جافة لا تحتاج لطهي، كمعلبات الفول والتونة واللحوم المبردة، وتغليفها بشكل محكم، حتى تتحمل درجات الحرارة والبرودة، والسير لمسافات طويلة دون أن تتعرض للتلف، من خلال تجهيز المساعدات بأيدي آلاف المتطوعين المنتمين للتحالف الوطني، الذين يشاركون في التعبئة والتغليف، أو بالتوجه إلى معبر رفح، لمتابعة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.