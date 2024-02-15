الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الجمعيات الأهلية": منافذ جديدة للسلع والتصدي للاحتكار وزيادة الأسعار

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

اجتمعت لجنة حماية المستهلك بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وناقشت اللجنة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتم مناقشة خطة لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية في مجال حماية المستهلك وترشيد الإنفاق ومساعدة الأجهزة الرقابية في التصدي للاحتكار وزيادة الأسعار غير المبررة والعمل على فتح منافذ جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. 

إرسال رؤيتها في حماية المستهلك إلى مجلس أمناء الحوار الوطني

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جهاز حماية المستهلك يضبط مصنعًا بدون ترخيص ويتحفظ على 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر

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وأوصت اللجنة بإرسال تقرير عن رؤيتها في حماية المستهلك إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ليكون ضمن الموضوعات التي يتم مناقشتها في المحور الاقتصادي للحوار الوطنى.

حماية المستهلك لاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الظروف الاقتصادية منافذ جديدة لتوفير السلع التصدي للاحتكار وزيادة الأسعار

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