"الجمعيات الأهلية": منافذ جديدة للسلع والتصدي للاحتكار وزيادة الأسعار

اجتمعت لجنة حماية المستهلك بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وناقشت اللجنة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتم مناقشة خطة لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية في مجال حماية المستهلك وترشيد الإنفاق ومساعدة الأجهزة الرقابية في التصدي للاحتكار وزيادة الأسعار غير المبررة والعمل على فتح منافذ جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

إرسال رؤيتها في حماية المستهلك إلى مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوصت اللجنة بإرسال تقرير عن رؤيتها في حماية المستهلك إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ليكون ضمن الموضوعات التي يتم مناقشتها في المحور الاقتصادي للحوار الوطنى.