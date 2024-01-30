الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حماية المستهلك يضبط مصنعًا بدون ترخيص ويتحفظ على 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين، ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكل مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كل الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمركز أوسيم) بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصنعا لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، والتحفظ على  41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء مدبولى مع رئيس جهاز حماية المستهلك


 أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز، عن وجود مصنع بنطاق مركز أوسيم يقع بنطاق بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيت الطعام، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة، ما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين.

على الفور، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، باستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط  وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيت الطعام، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط  41.3 طن زيت طعام مُعاد تدويره تمهيدًا لبيعه فى الأسواق، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:
(41.3 طن زيت طعام) مُعاد تدويره.
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى:
(4 تانك حديد سعة 10 طن/ 3 ميزان طبلية/ 174 برميل فارغ/ أدوت أخري مُستخدمة في التصنيع).

 وأكد اإبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز علي  مواصلة تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بصحة وسلامة المستهلكين وإحكام الرقابة على، مشيرًا إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.

txt

رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسعار بالأسواق


 

وشدد السجيني، علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، مُشددًا علي عدم التهاون مع أي مخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفين قبل ترويج السلع مجهولة المصدر للأسواق.
- ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01000000329.

جهاز حماية المستهلك ضبط الأسواق منع تداول السلع زيت طعام مجهول المصدر مأموري الضبط القضائي محافظة الجيزة صحة وسلامة المواطنين

مواد متعلقة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

التقرير الأسبوع للمركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء (إنفوجراف)

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

المركز الإعلامي لهيئة سلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الـ39 (انفوجراف)

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى