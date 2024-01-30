جهاز حماية المستهلك يضبط مصنعًا بدون ترخيص ويتحفظ على 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين، ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكل مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كل الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمركز أوسيم) بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصنعا لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، والتحفظ على 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.



أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز، عن وجود مصنع بنطاق مركز أوسيم يقع بنطاق بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيت الطعام، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة، ما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين.

على الفور، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، باستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيت الطعام، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط 41.3 طن زيت طعام مُعاد تدويره تمهيدًا لبيعه فى الأسواق، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:

(41.3 طن زيت طعام) مُعاد تدويره.

كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى:

(4 تانك حديد سعة 10 طن/ 3 ميزان طبلية/ 174 برميل فارغ/ أدوت أخري مُستخدمة في التصنيع).

وأكد اإبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز علي مواصلة تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بصحة وسلامة المستهلكين وإحكام الرقابة على، مشيرًا إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.





وشدد السجيني، علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، مُشددًا علي عدم التهاون مع أي مخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفين قبل ترويج السلع مجهولة المصدر للأسواق.

- ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01000000329.