"التضامن": "هنوصلك" أجرت 1146 حملة بـ762 قرية بمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة "هنوصلك" تعمل على استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة الى إقامة مكاتب تأهيل متنقلة في مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أن هنوصلك تواصل فعالياتها مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، ونجحت فى إجراء 1146 حملة بـ 762 قرية داخل 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل.

وأشارت الى أن الحملة تعتمد في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل فى كل قرى مصر، وذلك من خلال الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات سواء فى وسائل الاعلام المرئية أوالمسموعة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والجمعيات الشريكة، والمحافظات.

وخصصت الوزارة، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي وهى:-

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

أما الاستعلام عن نتيجة الكشف، اطلقت وزارة الصحة رابط يحق من خلاله لاشخاص ذوي الاعاقة، معرفة نتيجة الكشف وهو:-

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وأضافت الوزارة، أن بطاقة الخدمات لها العديد من المميزات منها، خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، كما تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة، وايضا الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والإعفاء من الضرائب، كما تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة، علاوة على الدمج في المعاهد والجامعات، و تتيح ايضا بطافة الخدمات لذوي الإعاقة ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

الأوراق المطلوبة لاجراء الكشف الطبي