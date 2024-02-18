الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن": "هنوصلك" أجرت 1146 حملة بـ762 قرية بمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل

بطاقة خدمات متكاملة
بطاقة خدمات متكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة "هنوصلك" تعمل على استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة الى إقامة مكاتب تأهيل متنقلة في مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أن هنوصلك تواصل فعالياتها مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، ونجحت فى إجراء 1146 حملة بـ 762 قرية داخل 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل. 

وأشارت الى أن الحملة تعتمد في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل فى كل قرى مصر، وذلك من خلال الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات سواء فى وسائل الاعلام المرئية أوالمسموعة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والجمعيات الشريكة، والمحافظات.

القباج تشهد إعلان نتائج مسابقة وزارة التضامن للأفلام القصيرة «بطل من بلدنا»

وخصصت الوزارة، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي وهى:-

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

أما الاستعلام عن نتيجة الكشف، اطلقت وزارة الصحة رابط يحق من خلاله لاشخاص ذوي الاعاقة، معرفة نتيجة الكشف وهو:-

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

 

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

وأضافت الوزارة، أن بطاقة الخدمات لها العديد من المميزات منها، خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، كما تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة، وايضا الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والإعفاء من الضرائب، كما تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة، علاوة على الدمج في المعاهد والجامعات، و تتيح ايضا بطافة الخدمات لذوي الإعاقة ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

 

الأوراق المطلوبة لاجراء الكشف الطبي

  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
    أصل من التقرير الطبي.
    2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.
التضامن الاجتماعي مليون بطاقة خدمات متكاملة مكاتب تأهيل متنقلة الهلال الأحمر ذوي الإعاقة

مواد متعلقة

مشيرة خطاب تشيد بجهود "مكافحة الإدمان" لعلاج وتأهيل المرضى وفقًا لمعايير حقوق الإنسان

بنك ناصر يوقع مذكرة تفاهم مع إعلام القاهرة لرعاية مشاريع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة

بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع لرصد أنشطة الوزارة

وزيرة التضامن تطلق خدمة الاستشارات الأسرية الرقمية "اسأل مودة"

وزيرة التضامن: المساعدات المصرية لغزة تحتل المركز الأول بنسبة تخطت 60%

"الجمعيات الأهلية": منافذ جديدة للسلع والتصدي للاحتكار وزيادة الأسعار

يعلنها الرئيس قريبًا.. "التضامن" تزف بشرى سارة للمواطنين

"التضامن": بروتوكول تعاون مع تركيا حول وثيقة الأسرة والزواج المبكر

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات