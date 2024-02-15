الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

"التضامن": بروتوكول تعاون مع تركيا حول وثيقة الأسرة والزواج المبكر

القباج مع ماهينور
القباج مع ماهينور جوكتاش

قالت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مسودة لبروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الأسرة التركية القائمة على إدارة الشئون الاجتماعية في أنقرة.

وأضافت القباج، لـ"الدستور"، أن وزارة الأسرة التركية لها باع طويل فى موضوعات الأسرة ورعاية الأطفال والمسنين، على أن تنطلق قريبًا وثيقة للأسرة والزواج المبكر، إضافة إلى التمكين الاقتصادي والمنتجات التراثية والمشغولات اليدوية التى تتميز بها تركيا على المستوى الدولي، مؤكدة أن الوزارة تتطلع إلى تعاون مشترك فى إقامة المعارض والمشروعات متناهية الصغر بين الوزارتين.

واستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي، ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بتركيا، وصالح موتلو شن، سفير تركيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، ومحمد عمر القماري، المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات العمل بالتضامن.

كما استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بنظيرتها التركية، مشددة على أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاء جمعهما قبل أسبوع في العاصمة القطرية الدوحة على هامش فعاليات "المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد"، مؤكدة أن الدولتين تجمعهما علاقات استراتيجية متميزة.

بروتوكول نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن الاسرة التركية الاسرة الأطفال

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