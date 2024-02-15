الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لبحث تبادل الخبرات فى شبكات الأمان الاجتماعى.. القباج تلتقى وزيرة الأسرة التركية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا، والسيد صالح موتلو شن سفير تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها التركية، مشددة على أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاء الذي جمعهما قبل أسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد»، مؤكدة أن الدولتين تجمعهما علاقات متميزة واستراتيجية.

 

"التضامن" تعلن بدء تلقى طلبات إنشاء لوحة بيانات تفاعلية لمرصد "وعى"

 شهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات فى مجالات شبكات الأمان الاجتماعى وبرامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية البديلة وكبار السن، وتمكين المرأة، والأسر المنتجة وما يتعلق بمجال التسويق والمعارض، فضلا عن مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي، وذلك فى إطار الإعداد لمذكرة تفاهم بين الوزارتين تشمل أوجه التعاون فى عدد من مجالات العمل الاجتماعية المشتركة. 

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المقدمة من جانب الهلال الأحمر المصري لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة ودور المتطوعين والتجهيزات اللوجستية التى تمكنه من القيام بدوره فى أعمال الإغاثة على المستويين المحلى والدولي وطرح تبادل الخبرات فى إدارة الأزمات بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره التركى.

وأشادت الوزيرة التركية بجهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصرى؛ إزاء الأحداث فى غزة، حيث طرحت إمكانية استضافة الأطفال الفلسطينيين بعد عبورهم مصر لتقديم كل أوجه الخدمات الإنسانية لهم بمؤسسات رعاية متخصصة، من خلال توفير الرعاية للأطفال وآليات الدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي والصحي، وكذلك التعاون فى تقديم الخدمات للأطفال الفلسطينيين بمصر من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية، وغيرها من الاحتياجات، خاصة أن تركيا تعد من أولى الدول التى سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء الحرب الدائرة في القطاع.

 

txt

وزيرة التضامن: "مودة" سيكون إلزاميًا لإتمام إجراءات الزواج

كما بحث اللقاء التعاون بين الوزارتين فى إطار الأسر المنتجة وإمكانية فتح أسواق خارجية للمنتجات اليدوية والتراثية المصرية المتميزة بتركيا، كما تطرق اللقاء إلى التجربة التركية فى إطار خدمات وبرامج الأسرة وإصدارها لوثيقة الأسرة والزواج المبكر كذلك دور وتأثير الدراما فى التصدى للقضايا المجتمعية.

ووجهت الوزيرة التركية الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لزيارة تركيا خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم علاقات التعاون بين الوزارتين وفتح المزيد من آفاق التعاون في عدد من المجالات، وهو ما قوبل بترحاب شديد من وزيرة التضامن الاجتماعي التي أعربت عن تطلعها إلى المزيد من التقدم فى إطار من العلاقات الوثيقة بين الدولتين.

وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة القطرية الدوحة المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية

مواد متعلقة

انطلاق أول بث تجريبي لمحاضرات الصف الثالث الثانوي العام بالقليوبية

"التعليم" تعلن الدروس المقررة لشهر فبراير للصف الثاني الثانوي العام

"التعليم" تعلن الدروس المقرره لشهر فبراير للصفوف الدراسية

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكترونية بالخطوات

موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا ومواصفات الامتحان

"التعليم" تعلن تعليمات امتحانات أبناؤنا في الخارج بالفصل الدراسي الثاني

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

توزيع منهج الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي بالفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية