"التضامن" تعلن بدء تلقى طلبات إنشاء لوحة بيانات تفاعلية لمرصد "وعى"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء تلقي طلبات إنشاء لوحة بيانات تفاعلية لمرصد وعى للتنمية المجتمعية، حتى 19 فبراير الجاري.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن المشروع يقوم على:





1. استقبال قواعد البيانات الخام الصادرة عن برنامج (Count Big) الخاصة بمرصد الوعي بقضايا التنمية المجتمعية (المعرفة – الاتجاهات – الممارسات).

2. إعداد قواعد البيانات بالصيغ التي يمكن تمثيلها من خلال جداول إلكترونية وجداول وسيطة تساهم في حساب النماذج الإحصائية الداعمة لنتائج المؤشرات الخاصة بالمسح.

3. المشاركة في ورشة عمل لتمثيل بيانات نتائج المؤشرات الإحصائية للبيانات الوصفية (Descriptive data)، وتمثيلها بطريقة تفاعلية لوضع صورة كاملة عن خصائص الأسر والمفردات البحثية.

4. المشاركة في ورش عمل مع خبراء الإحصاء في ورش عمل بالتحليل المتقدم للبيانات (Secondary analysis) لتحديد وإعداد المعادلات الإحصائية الخاصة بالتحليل متعدد المستويات ومتعدد المتغيرات ومتعدد الإبعاد للبيانات التي تم جمعها.

5. إعداد جداول خاصة بالبيانات وإدماجها في برنامج Power BI – ومراجعتها واعتمادها من استشاري الإحصاء وعلوم البيانات بوزارة التضامن الاجتماعي.

6. إعداد قائمة العلاقات بين الجدوال المدمجة واختبار العلاقات (one to one and one to many) واعتمادها من استشاري الإحصاء وعلوم البيانات بوزارة التضامن الاجتماعي.

7. تشفير البيانات الصادرة عن برنامج (Count Big) الخاصة بمرصد الوعي بقضايا التنمية المجتمعية (المعرفة – الاتجاهات – الممارسات) وذلك لمنع أي تداول أو استخدام خارج نطاق البحث العلمي والاستخدام الداخلي بوزارة التضامن الاجتماعي.

8. إعداد الهيكل الخاص بلوحات البيانات التفاعلية واعداد مخطط لكل لوحة من لوحات البيانات.

9. إعداد قائمة أزرار التصفية التي يمكن استخدامها لعرض المتغيرات ونتائجها على كافة المستويات وبطريقة تفاعلية لجميع عناصر لوحة البيانات التفاعلية.

10. إنشاء المعادلات الاحصائية على كل من Python and Power BI Dax function واختبار المعادلات والتحقق من عدم وجود أي أخطاء في حسابتها.

11. تنفيذ كل الانتقالات بين الصفحات بطريقة ديناميكية، وكذلك العودة بين الصفحات طبقا لقائمة المتغيرات باعتماد استشاري الاحصاء وعلوم البيانات بوزارة التضامن الاجتماعي.

12. تنفيذ الربط مع قاعدة البيانات بالطريقة التي يتم تحديدها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل بدائل لضمان تحديث البيانات على لوحات البيانات التفاعلية.

13. تصميم لوحة البيانات التفاعلية باستخدام الألوان والصور التي يتم إقرارها من خلال فريق الاتصال بوزارة التضامن الاجتماعي.

14. تمثيل كل البيانات التي يتم طلبها على خرائط مع استخدام الخرائط المعتمدة لدى GIS team بوزارة التضامن الاجتماعي.

15. وضع إمكانية مشاركة كل أو بعض من نتائج البحث دون التأثير على النتائج الخاصة بالمسح.

16. تنفيذ تدريب لمستخدمي لوحة البيانات التفاعلية داخل وزارة التضامن الاجتماعي.

17. تنفيذ الاختبارات التالية للوحة البيانات التفاعلية بعد الانتهاء من تطوير كافة صفحات.