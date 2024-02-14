صناع الخير: توالى دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، عن استمرار دخول شاحناتها المحملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي "مسافة السكة" إلى غزة لدعم الفلسطينيين والتى تحركت ظهر أمس من القاهرة، ووصلت إلى معبر رفح ومع ساعات، حيث توالى دخولها بشكل مستمر.

وأوضح هانى عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن مشاركة المؤسسة هذه المرة تتضمن 2 سيارة إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرا طبيا و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس محملة على 21 شاحنة كبيرة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن القافلة يصاحبها فريق من كوادر المؤسسة وعدد من المتطوعين، سواء فى مرحلة تجمعها الأولى على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، أو طوال رحلتها وحتى دخولها من المعبر إلى الجانب الفلسطينى.

وأضاف عبدالفتاح أن المساعدات من صناع الخير أخذت فى الحسبان عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والأولويات التى يحتاجها الأشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح، لكي تناسب الظروف الاستثنائية التى يعيشونها، ومنها أكثر من 300 طن مساعدات غذائية، حيث تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها، بالإضافة إلى المساعدات الطبية والأدوية، فضلًا عن بطاطين الشتاء والملابس.

وأوضح أنه يتم تجهيز المساعدات بأيدي آلاف المتطوعين المنتمين للتحالف الوطنى، الذين يشاركون فى التعبئة والتغليف، أو بالتوجه إلى معبر رفح، لمتابعة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

واختتم عبدالفتاح بأن صناع الخير شاركت فى كل قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم أشقائنا فى قطاع غزة ولم تتغيب قافلة واحدة حتى اليوم، حيث شاركت بـ 30 شاحنة مساعدات بحمولة إجمالية 450 طنا تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.