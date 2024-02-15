الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

يعلنها الرئيس قريبًا.. "التضامن" تزف بشرى سارة للمواطنين

نيفين القباج خلال
نيفين القباج خلال المؤتمر

قالت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي سيطلق قريبًا صندوقا لدعم الأسرة.

وأضافت "القباج"، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق خدمة الاستشارات الرقمية "اسأل مودة" أنه وفقا لزيارات المنصّة فإن الإناث كنّ الأكثر ترددًا على مودة بنسبة 71%، مقابل 29% من الذكور، أما الفئات العمرية للمترددين فكان أغلبها من فئة الشباب، فنحو 50% من الزائرين تحت سن الـ30 عامًا. 

أما المحافظات فجاءت القاهرة الأكثر بنسبة 46.2٪؜، فيما وصل عدد محافظات الدلتا لـ28.7٪؜ أما محافظات الصعيد والبحر الأحمر فبلغت 19.7% والحدودية 1.2%.

 إقراض آمن من بنك ناصر

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وزيرة التضامن تشهد اطلاق مبادرة "عالم بلا مرض"..وتعلن تجهيز 10 عيادات للصحة الإنجابية

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وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح فعاليات المؤتمر السنوى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر

فيما يخص مواجهة قضية الغرم، قالت إنه قريبًا سيتم إطلاق إقراض آمن من خلال بنك ناصر الاجتماعي، الذراع الاقتصادية للوزارة، تصل قيمته، حتى الآن، 50 ألف جنيه، ومن الممكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه وبنسب فائدة بسيطة جدًا.

كما أشارت وزيرة التضامن إلى أهمية التعاون والشراكة، من أجل التصدي لتلك التحديات، إضافة لتحديات تغير المناخ وآثاره على توفر مواد الإنتاج الصديقة للبيئة وإلى أدوات الإنتاج، وإلى انحسار الأرض الزراعية، وإلى الأمن الاقتصادي والغذائي في المنطقة ككل، بل في العالم أجمع، موضحة أن القارة الإفريقية باتت ملاذًا منفتحًا للاستثمار، سواء كان استثمارًا في البنية التحتية، أو استثمارًا في البشر، بما يكفل فرصًا هائلة لتمويل أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ، بل أن تصبح سلة غذاء العالم، فالقارة الإفريقية هي الأكثر شبابًا وحيوية.

كما أنها هى الأكثر عددًا والأكبر حجمًا والأكثر موارد، فهي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين، إضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين.

وزيرة التضامن الاجتماعي عبدالفتاح السيسي صندوق لدعم الأسرة خدمة الاستشارات الرقمية مودة الإناث كانوا الأكثر تردد ا

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