السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بنك ناصر يوقع مذكرة تفاهم مع إعلام القاهرة لرعاية مشاريع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة

بنك ناصر
بنك ناصر

وقع بنك ناصر الاجتماعي  وكلية الإعلام بجامعة القاهرة مذكرة تفاهم بهدف رعاية البنك لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد السيدة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تقديم دعم مادي لمشروعات تخرج طلبة الفرقة الرابعة كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة للعام الجامعي الحالي بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه لعدد 23 مشروعا للتخرج  لعدد 469 طالبا.
 
 وقد قام بتوقيع المذكرة الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، والأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، وقد أقيمت الاحتفالية برعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة إيمان طاهر سيد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، وحضور لفيف من رؤساء قطاعات البنك ومسئولي الإدارات المختلفة.

 الاهتمام بمحورى الصحة والتعليم باعتبار أنهما أهم سبل النهوض بالدولة

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن رعاية البنك لمشاريع تخرج كلية الاعلام جاء من حرص البنك بالاهتمام بمحوري الصحة والتعليم باعتبار أنهما أهم سبل النهوض بالدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية قطاع التعليم وتطبيقًا لدور البنك الريادي في المسئولية المجتمعية وتحقيقا لمبادرات البنك المركزي في الشمول المالي.
 

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وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يؤمن بضرورة دعم الطلبة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود لتطبيق أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع، كما يحرص البنك على دعم المسيرة التعليمية ورعاية مثل هذه المشاريع لأن طلاب اليوم هم قادة المستقبل الذين يقع على عاتقهم التقدم والازدهار في مختلف المجالات، متابعة: «نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في مشاريع تخرجهم، ونطمح لرؤية المزيد من إبداعاتهم».
 
ومن جانبها، عبّرت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان عن بالغ سعادتها بشراكة البنك مع الكلية.

محوري الصحة والتعليم ناصر الاجتماعي بنك ناصر قطاع التكافل الاجتماعي كلية الإعلام العلاقات العامة والإعلان

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