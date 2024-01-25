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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنك ناصر: إقبال كبير على حساب "يوم بيوم" وجاهزون لتلبية احتياجات العملاء

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

قال الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية والائتمان، إن البنك سجل إقبالا كبيرا من المواطنين على فتح حساب الاستثمار ذو العائد اليومي التراكمي 15%؜ سنويا "حساب يوم بيوم" والذي بدأ التعامل عليه من يوم 14 يناير الجاري.

وأوضح نائب رئيس البنك - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - أن حساب "يوم بيوم" يتمتع بمميزات عديدة، حيث يمكن السحب والإيداع يوميا، كما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد، هذا بالإضافة إلى ميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 شهور.. مؤكدًا أن البنك قام بتطوير قدراته المصرفية وبنيته الرقمية؛ لتلبية احتياجات العملاء من الأوعية الإدخارية المختلفة.

حساب "يوم بيوم" ذو العائد التراكمي 

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وأضاف عبد الفضيل، أن البنك لديه أوعية إدخارية متنوعة تناسب كافة احتياجات العملاء، لافتا إلى أن حساب "يوم بيوم" ذو العائد التراكمي أو شهادة ناصر الثلاثية ذات العائد الشهري تعتبر من أفضل الأوعية في السوق المصرفي تنافسية من حيث العائد والمدة والسعر وتتميز بالطابع الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك بالإضافة إلى أن البنك يستهدف مجموعة أخرى من الأهداف الاستثمارية منها التسويقي وتوسيع قاعدة العملاء وتنوعها.

بنك ناصر الاجتماعي يوم بيوم السحب والإيداع الشئون المالية والتجارية ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية

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