بنك ناصر يطلق شهادة استثمارية: توفر عائد ثابت لمدة 3 سنوات دون النظر لسعر الفائدة (فيديو)

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس إدارة بنك ناصر، عن إطلاق شهادة استثمارية جديدة بعائد 20% سنويا، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتمتد لمدة 3 سنوات، وتبدأ من 1000 جنيه فقط.

وقال "عبد الفضيل"، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "سي بي سي"، إن هذه الشهادة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمصريين، وتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، من خلال تقديم أنشطة ومنتجات تكافلية، مثل أموال الزكاة وغيرها.

وأوضح أن البنك يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات، من خلال قبول الودائع ومنح التمويلات اللازمة، لرفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة وما إلى ذلك، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما لتحقيق دوره الاجتماعي، مؤكدا أن بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد في الشرق الأوسط، ويعمل على ضخ منتجات جديدة تستهدف كافة الأفراد وخاصة الفئات الأولى للرعاية.

وأكد أن الشهادة الاستثمارية الجديدة توفر عائد ثابت لمدة 3 سنوات، دون النظر لسعر الفائدة أو أي تحديات اقتصادية مختلفة، وهي ميزة ليست متوفرة في العديد من البنوك الأخرى، وتلك الشهادة تستهدف العديد من الأفراد الراغبين في ثبات العائد.

وأضاف، أن البنك يوفر إعفاء من مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهر، وصرف بطاقة خصم مباشر لأول مرة ويمكن استخدامها في كل أنواع المدفوعات وفقا لاحتياجات الأفراد، وسيتم البدء في الشهادة من الغد، قائلا: "لو حد معاه معاش وعاوز يبقى عنده دخل ثابت فالشهادة دي مميزة بالنسبة له".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن البنك يعمل على تقديم خدمات مصرفية متميزة ومتنوعة، تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.