قصواء الخلالى تنتقد أداء الحكومة.. وتؤكد: تعديلات وزارية قريبة (فيديو)

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، أنها أول من حصلت على معلومة حصرية عن تعديلات وزارية مرتقبة في الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيبقى في منصبه في التعديلات الجديدة.

وطالبت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، الحكومة بالاستماع إلى مطالب الشعب المصري، الذي يريد رؤية وزراء يهتمون بهم ويسعون إلى التغيير لصالحهم، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي تمر بها الدولة المصرية، مؤكدة أنه لا مجال لليد الضعيفة والمحبطة والكسولة في قيادة الوزارات في هذا الوقت الحرج.

وأشارت الخلالي إلى أن الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن الوزارات الجديدة، وأن الدولة المصرية تحتاج إلى تغيير سياساتها لمواجهة الوضع الراهن، محذرة من أن هناك نقص في التنسيق الحكومي بين الوزارات، وأن كل وزارة تعمل بمفردها دون تكامل أو تعاون.