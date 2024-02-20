صناع الخير تفتتح خطوط انتاج بمركز استدامة الحرف اليدوية والتراثية بالفيوم

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ومجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اليوم الثلاثاء، توسعات خطوط الانتاج الجديدة بمركز الاستدامة للحرف اليدوية والتراثية بقرية يوسف الصديق بالفيوم بهدف مضاعفة فرص العمل التى يتيحها المركز بشكل مباشر للسيدات القرويات المعيلات وكذلك مضاعفة فرص العمل التى يتيحها المركز لاهالي القرية والقرى المجاورة بشكل غير مباشر.



واكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، ان التعاون مع مجموعة اي فاينانس ياتى فى اطار خطط المؤسسة للتوسع فى مجالات التمكين الاقتصادي للشرائح الاولى بالرعاية وبخاصة المراة المعيلة بالقرى الاشد احتياجا، موضحا أن مركز الاستدامة واحد من سلسلة مراكز التى انشأتها صناع الخير بعدد من القرى منها نزلة الشوبك بالبدرشين وقرى غرب اسوان بالنوبة باسوان ومركز استدامة بالمنوفية ومركز استدامة بحنون بالغربية، والتى تستهدف التوسع فى انشاء عدد كبير منها مستقبلا كل ذلك بهدف دعم تنمية وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا لتوفير دخل كريم لهن وفى نفس الوقت توطين صناعة الحرف التراثية والمنسوجات واحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة.



واوضح عبدالفتاح، ان خطوط الانتاج التى تم افتتاحها اليوم بمركز الاستدامة شملت خطوط انتاج خياطة وتفصيل وتطريز يدوي ومشغولات جلدية طبيعية والمكرمية والخوص والعرجون، فضلا عن ادخال صناعة الكليم بجانب صناعة السجاد اليدوي.

واوضح ان فكرة انشاء المراكز ولدت مع ظهور الحاجة الى مشروعات ريادة الاعمال ذات طبيعة تواكب توجه الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة فى كل ما يتم التخطيط له وتنفيذه من اعمال على الارض، لافتا انه من هذا المنطلق يحقق المركز عدة اهداف فهو يوفر فرص عمل جيدة لشرائح المرأة الريفية المعيلة كذلك يحقق هدف قومى كبير وهو احياء الحرف التراثية واليدوية ودعم هذه الصناعة الواعدة فضلا عن التوجه نحو الصناعات النظيفة بيئيا كثيفة العمالة.



واشار الى ان التعاون بين صناع الخير ومجموعة اي فينانس يهدف الى تنفيذ الخدمات التنموية المستدامة التى تستهدف التمكين الاقتصادي للشرائح الاولى بالرعاية، وايضا تنمية وتطوير قرية الصفيح بالفيوم والفارسية مركز اسنا بمحافظة الاقصر لاعادة اعمار المنازل المتهالكة بالقرية بإجمالي 78 منزل، وكما تم تسليم عدد من عائلى الاسر الاولى بالرعاية مراكب صيد مجهزة في قرية الفارسية، فضلا عن تقديم حزم خدمات طبية متكاملة، موضحا أن التعاون بين الجانبين شمل ايضا اطلاق مبادرة تكافؤ الفرص لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين بمنح دراسية لتغطية مصروفات جامعتهم طول سنوات الدراسة شرط حفاظهم على تفوقهم.



