الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

أبوالغيط يكرم وزيرة التضامن وعددًا من الشخصيات لجهودهم فى التنمية المستدامة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

كرم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في الاحتفال باليوم العربي للتنمية المستدامة، تقديرا لدورها في تعزيز خطط وجهود التنمية المستدامة.

جاء تكريم الدكتورة نيفين القباج ضمن تكريم لعدد من الشخصيات والجهات العربية والدولية الفاعلة في مجالات التنمية المستدامة على هامش احتفال الجامعة العربية باليوم العالمي للتنمية المستدامة 2024.

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ومن الشخصيات التي تم تكريمها حسن محمد بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، والدكتور سامح كامل رئيس مجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للطفولة والشباب، والمهندس علي عبده المغامر وصاحب أرقام جينيس العالمية في مجالات الاستدامة.

وأعربت الدكتورة نيفين القباج عن سعادتها بهذا التكريم واعتزازها بدورها في العمل بمجال التنمية المستدامة كامرأة مصرية وعربية، ووجهت الشكر للأمين العام وللجامعة العربية على هذا التكريم.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التضامن اليوم العربي للتنمية المستدامة التنمية المستدامة

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