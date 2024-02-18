الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تعلن بدء التشغيل التجريبى لمركز العزيمة بسوهاج

مركز العزيمة بسوهاج
مركز العزيمة بسوهاج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنويًا قرابة 5 آلاف مريض إدمان، ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانًا، وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتجهيز جميع مراكز العزيمة الجديدة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمقرر افتتاحها قريبًا بكل المستلزمات وتوفير الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة، حيث من المقرر افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال الفترة المقبلة في محافظات "الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان".  

مستشار وزيرة التضامن: الأجور زادت 11 مرة خلال 10 سنوات

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج يتضمن المركز 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلى، كما يتضمن المركز أيضًا خدمات سحب السموم والتأهيل، صالة جيم، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية، ملعب كرة قدم، ورش لتدريب المتعافين على حرف تحتاجها سوق العمل لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج، كما أن جميع أعمال الأثاث الخاصة بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.
جدير بالذكر بأن وزيرة التضامن كانت قد استعرضت تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023" على مدار عام 2023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألفًا و450 مريضًا "جديد ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة خلال العام الجارى، ومن المقرر خلال 3 سنوات قادمة سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.38% بينما بلغت نسبة الإناث 3.62% بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

نيفين القباج وزيرة التضامن مكافحة وعلاج الإدمان سوهاج وعلاج الإدمان

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: المتطوعون يعملون على مدار الساعة لتوفير احتياجات أهالى غزة

وزيرة التضامن: تغير المناخ يعد أكثر تهديدًا للفئات الأولى بالرعاية

"التضامن": "هنوصلك" أجرت 1146 حملة بـ762 قرية بمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل

مشيرة خطاب تشيد بجهود "مكافحة الإدمان" لعلاج وتأهيل المرضى وفقًا لمعايير حقوق الإنسان

بنك ناصر يوقع مذكرة تفاهم مع إعلام القاهرة لرعاية مشاريع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة

بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع لرصد أنشطة الوزارة

وزيرة التضامن تطلق خدمة الاستشارات الأسرية الرقمية "اسأل مودة"

وزيرة التضامن: المساعدات المصرية لغزة تحتل المركز الأول بنسبة تخطت 60%

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

القصة الكاملة لمداهمة كباريه "ست الكل" في الجيزة

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

هل يتم تطبيق الزيادة في مرتبات شهر فبراير 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين