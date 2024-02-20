التضامن تتابع صرف تكافل وكرامة من المنافذ المنتشرة بالجمهورية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشكلت وزارة التضامن، غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف فى مختلف المحافظات، لرصد أى شكاوي من قبل المستفيدين.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الشروط لاستمرار صرف الدعم، هي:

- الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

-الحضور الإلزامي للأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

- عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

أما عن معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة هى:-

أن يكون المتقدم لديه حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

أن يمتلك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

أن يمتلك جرار زراعي او سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

أن يكون لديه 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها)، أو بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

8. التواجد/ العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/ شخصي.

أما عن الاستعلام عن الدعم خصصت الوزارة الرابط التالي:-

https://tk.moss.gov.eg/

وأكدت الوزارة، أنه تمت زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيـه، وتبلغ موازنة الدعم 36 مليار جنيه، منهم 11 مليون سيدة، و720 ألفًا من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه.