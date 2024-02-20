الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الشروط التى يجب توافرها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتى اقرتها الحكومة للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في عدة محافظات بالجمهورية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:- من هنا.

أما فيما يخص نتيجة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، أوضحت وزارة التضامن أنه يتم من خلال الرابط التالي:- هنا.

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

وأشارت الوزارة الى أنه يوجد العديد من المميزات لكارت الخدمات المتكاملة وهى:-

خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من الضرائب.

تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات.

بطافة الخدمات لذوي الإعاقة ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 

وأكدت وزارة التضامن، أن هناك عدد من الفئات التى يحق لها التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة منها:-

-المصاب بشلل بسيط في طرف أو عدة أطراف متعددة.

-الاشخاص المصابون بمضور العضلات.
-المصابون بتيبس المفاصل وإصابات وتشوهات العمود الفقري.

-الذين تعرضوا لبتر أصابعهم.

-الذين تعرضوا لشلل دماغي بسيط أوخلل بالأعصاب الطرفية.

-المصابون بأمراض الدم من خلال تقرير طبى من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين.

-الذين تعرضوا لإعاقة بصرية واثبات ذلك بمقياس النظر، ومجال الابصار فى حاله توافره، الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.

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