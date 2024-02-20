الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

للفئات الأولى بالرعاية.. أهم شرط للحصول على تمويل "فاتحة خير"

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن ​برنامج "فاتحة خير" الذى اطلقه بنك ناصر الاجتماعي يوفر تمويل متناهي الصغر للطبقات الأولى بالرعاية، بهدف توفير “حياة كريمة” للمواطن في شتى القرى المصرية ليصبح عنصرا فعالاً ومنتجًا في المجتمع عن طريق تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا.​

أمّا عن الشروط، فإن الوزارة أكدت أنه لا بدّ من توافر الآتى:-
-أن يكون العميل مصري الجنسية
-السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.
-السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميدانى.
-ان تكون بطاقة الرقم القومى للعميلة سارية مطابقة لمحل اقامتها او يتم تقديم اى مستند يفيد اقامتها بذات المكان

القباج تشهد إعلان نتائج مسابقة وزارة التضامن للأفلام القصيرة «بطل من بلدنا»

إجراءات الحصول على الخدمة:
1- طلب الحصول على القرض(من خلال فروع البنك)

2- صور بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

3- الرقم التأميني للعميل والضامن

4 - عقد ايجار او تمليك لمحل السكن لا تقل مدته عن مده القرض بالإضافة لإيصال مرافق حديث.

5- عقد ايجار او تمليك لمحل المشروع لا تقل مدته عن مده القرض، إضافة لإيصال مرافق حديث حال وجود محل للمشروع منفصل.​​

وزارة التضامن الاجتماعي فاتحة خير بنك ناصر الاجتماعي تمويل متناهي الصغر للطبقات الأولى بالرعاية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ ومهاجر

"مكافحة الإدمان": الانتهاء من 6 مراكز علاجية جديدة وتشغيلها العام الجارى

القيادة العامة لشرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صناع الخير تفتتح خطوط انتاج بمركز استدامة الحرف اليدوية والتراثية بالفيوم

أبوالغيط يكرم وزيرة التضامن وعددًا من الشخصيات لجهودهم فى التنمية المستدامة

التضامن تتابع صرف تكافل وكرامة من المنافذ المنتشرة بالجمهورية

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى وقروض بمحافظة أسيوط

وزيرة التضامن: التمكين الاقتصادى يأتى على رأس أولوياتنا

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟