للفئات الأولى بالرعاية.. أهم شرط للحصول على تمويل "فاتحة خير"

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن ​برنامج "فاتحة خير" الذى اطلقه بنك ناصر الاجتماعي يوفر تمويل متناهي الصغر للطبقات الأولى بالرعاية، بهدف توفير “حياة كريمة” للمواطن في شتى القرى المصرية ليصبح عنصرا فعالاً ومنتجًا في المجتمع عن طريق تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا.​

أمّا عن الشروط، فإن الوزارة أكدت أنه لا بدّ من توافر الآتى:-

-أن يكون العميل مصري الجنسية

-السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند المنح.

-السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميدانى.

-ان تكون بطاقة الرقم القومى للعميلة سارية مطابقة لمحل اقامتها او يتم تقديم اى مستند يفيد اقامتها بذات المكان

إجراءات الحصول على الخدمة:

1- طلب الحصول على القرض(من خلال فروع البنك)

2- صور بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

3- الرقم التأميني للعميل والضامن

4 - عقد ايجار او تمليك لمحل السكن لا تقل مدته عن مده القرض بالإضافة لإيصال مرافق حديث.

5- عقد ايجار او تمليك لمحل المشروع لا تقل مدته عن مده القرض، إضافة لإيصال مرافق حديث حال وجود محل للمشروع منفصل.​​