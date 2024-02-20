رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. وشروط استخراج الكارت الطبي للإعاقة

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من المواطنين عبر وسائل الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وازداد البحث مؤخرًا حول رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ يرغب الكثير معرفة رابط الكشف وخطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، يستعرض "الدستور" تفاصيل الحصول على كارت الخدمات وطريقة حجز الكشف الطبي، حيثُ أتاحت وزارة التضامن رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، والتسجيل من خلاله بعدة خطوات بسيطة، جاءت وفقًا للآتي:

خطوات حجز الكشف الطبي

الخطوة الأولى: يجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على خدمات الكشف الطبي.

الخطوة الثالثة: قم بالدخول أيقونة "نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لراغبى الحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة"

الخطوة الرابعة: يتم تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة وسوف تصلك رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الاعاقات التى شملها المنشور الوزاري.

حالات الإعاقة التي يحث لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة