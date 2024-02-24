السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: حملة هنوصلك تصل إلى 907 قرى بمشاركة 5000 متطوع

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار إطلاق حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظات بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "هنوصلك" وصلت إلى حوالي 1220 حملة في 907 قرى في 23 محافظة، وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة، وعمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

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وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تعتمد في آليات عملها على تفعيل مكاتب التأهيل فى كل قرى مصر، وذلك من خلال الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات، سواء فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والجمعيات الشريكة، والمحافظات.

وأوضحت أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة، بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـ8.2 مليار جنيه خصمًا من برنامج "كرامة"، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية 26 مركزا، بالإضافة إلى 62 مركزا تابعا للجمعية الشرعية، وجارٍ إنشاء 21 مركزا بقرى حياة كريمة.

وأكدت أن بطاقة الخدمات المتكاملة توفر العديد من المزايا وهى:-

- إمكانية الجمع بين معاشين.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه معاق.

التضامن الاجتماعي هنوصلك بطاقة خدمات متكاملة لاشخاص صناع الحياة التضامن

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