السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. ووسائل الدفع الإلكتروني للفواتير

فاتورة المياه
فاتورة المياه

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم محور اهتمام الملايين من المواطنين قبيل أيام فقط من انتهاء شهر فبراير 2024 وذلك لرغبتهم في معرفة قيمة إجمالي استهلاكهم الشهري من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المخصص لخدمة العملاء.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

يمكن من خلال موقع شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم لشهر فبراير 2024 للعملاء من كافة محافظات الجمهورية والمخصص لتوفير كافة الخدمات الرقمية للشركة وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الشهرية.
  • إدخال اسم صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.
  • تسجيل قراءة العداد المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض الفاتورة الشهرية.
  • ظهور إجمالي الاستهلاك الشهري المراد سداده من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة رسميا.

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وسائل الدفع الإلكتروني لفواتير المياه الشهرية 

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وسائل الدفع الإلكتروني لفواتير المياه الشهرية  للعملاء من كافة محافظات الجمهورية وذلك لتسهيل كافة الأمور والخدمات لهم والتي تتلخص فيما يلي:-

  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال تطبيق 125 عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.
  • سداد الفاتورة الشهرية أونلاين عبر هواتف ios.
  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال تطبيق فوري.
  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال دفع فوري.
  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال البوابة التجارية الإلكترونية.
  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال تطبيق خالص.
  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال تطبيق أمان.
  • سداد الفاتورة الشهرية من خلال تطبيق سهل المخصص لعملاء محافظتي القاهرة والإسكندرية.

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الخط الساخن لشكاوى فواتير المياه

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أرقام الخط الساخن لشكاوى فواتير المياه والتي تستخدم لتلقي شكاوى أعطال وانقطاع المياه يوميا وذلك عبر الرقم 125 أو 175 من أي خط أرضي حيث تم تخصيص مجموعة مميزة من الموظفين لتلقي الشكاوى وحلها على وجه السرعة.

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