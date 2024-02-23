مع قرب انتهاء شهر فبراير يحرص المواطنين على معرفة رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين والخطوات عبر جوجل، ويقومون بدفع الفاتورة من أجل تجنب المبالغ الكثيرة، فيتاح للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أجل معرفة قيمتها عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

شغال.. رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين والخطوات

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والخطوات، وطرق الدفع.

ويتاح لجميع المواطنين القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أجل معرفة قيمتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، وليتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مجانا برقم العداد

الدخول على موقع وزاة الكهرباء من هنا. ثم اضغط على قائمة “الخدمات”. اختر “الاستعلام عن الفواتير”. اختار الشركة التي ستتبعها من شركات الكهرباء بمستوى الجمهورية. ثم قم بكتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل. وادخل قراءة العداد. ثم دخل الكود الخاص بك. واضغط استعلام. ثم سيظهور الرسوم المقرر دفعها. واخيرا دفع فاتورة الكهرباء فوري

طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

وتتعدد طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين حيث يمكن دفعها عن طريق خدمة فوري أيضًا،

قم بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.

ثم اختر دفع الفاتورة.

وقم بتسجيل الدخول.

ثم اكتب بيانات العداد، والتي ستشمل رقم العداد وكتابة كود السداد الإلكتروني الموجود في إيصال الكهرباء.

واضغط على الدفع وذلك بواسطة فوري.

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة

رقم شركة الكهرباء، وذلك لخدمة حساب الفاتورة: 359. رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم الاستفسارات العامة: 527935. رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم البلاغات الفنية: 2835989. رقم شركة الكهرباء، وذلك للإبلاغ عن القراءات: 146197. رقم شركة الكهرباء، وذلك للاستعلام عن متأخرات: 7021.

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تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل مع شركات الكهرباء

كما أتاحت وزارة الكهرباء في مصر عددًا من التطبيقات التي يتاح تحميلها على الهاتف المحمول، لكافة الشكاوي او الاستفسارات، او للتعامل مع كل ما سيخص فواتير الكهرباء وستتضمن:-