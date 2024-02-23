الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شغال.. رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين والخطوات

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

مع قرب انتهاء شهر فبراير يحرص المواطنين على معرفة رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين والخطوات عبر جوجل، ويقومون بدفع الفاتورة من أجل تجنب المبالغ الكثيرة، فيتاح للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أجل معرفة قيمتها عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

شغال.. رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين والخطوات

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والخطوات، وطرق الدفع.

ويتاح لجميع المواطنين القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أجل معرفة قيمتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، وليتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مجانا برقم العداد

  1. الدخول على موقع وزاة الكهرباء من هنا.
  2. ثم اضغط على قائمة “الخدمات”.
  3. اختر “الاستعلام عن الفواتير”.
  4. اختار الشركة التي ستتبعها من شركات الكهرباء بمستوى الجمهورية.
  5. ثم قم بكتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.
  6. وادخل قراءة العداد.
  7. ثم دخل الكود الخاص بك.
  8. واضغط استعلام.
  9. ثم سيظهور الرسوم المقرر دفعها.
  10. واخيرا دفع فاتورة الكهرباء فوري

طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 

وتتعدد طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين حيث يمكن دفعها عن طريق خدمة فوري أيضًا،

  • قم بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.
  • ثم اختر دفع الفاتورة.
  • وقم بتسجيل الدخول.
  • ثم اكتب بيانات العداد، والتي ستشمل رقم العداد وكتابة كود السداد الإلكتروني الموجود في إيصال الكهرباء.
  • واضغط على الدفع وذلك بواسطة فوري.

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة

  1. رقم شركة الكهرباء، وذلك لخدمة حساب الفاتورة: 359.
  2. رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.
  3. رقم شركة الكهرباء، وذلك لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.
  4. رقم شركة الكهرباء، وذلك للإبلاغ عن القراءات: 146197.
  5. رقم شركة الكهرباء، وذلك للاستعلام عن متأخرات: 7021.

اقرأ أيضا:

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد عن شهر فبراير 2024

الاستعلام عن رابط فاتورة الغاز المنزلي عن شهر فبراير 2024.. التفاصيل هنا

قبل الغرامة| اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2024

تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل مع شركات الكهرباء

كما أتاحت وزارة الكهرباء في مصر عددًا من التطبيقات التي يتاح تحميلها على الهاتف المحمول، لكافة الشكاوي او الاستفسارات، او للتعامل مع كل ما سيخص فواتير الكهرباء وستتضمن:-

  • تطبيق “احسب فاتورتك”.
  • تطبيق “شكاوى الفواتير”.
  • التواصل من خلال رسائل SMS على رقم 91121.
  • التواصل من خلال والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء من هنا .
رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء استعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين استعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء أونلاين والخطوات فاتورة الكهرباء أونلاين فاتورة الكهرباء

مواد متعلقة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى فبراير 2024

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة