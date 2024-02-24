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الدين لله

موعد ليلة النصف من شعبان 1445.. وأبرز الأدعية

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

زاد البحث عن موعد ليلة النصف من شعبان 1445 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ حث دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المسلمين على إحياء تلك الليلة بالذكر والطاعة لأنها الليية التي ترفع فيها أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالي.

موعد ليلة النصف من شعبان 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن موعد ليلة النصف من شعبان 1445 يبدأ من مغرب اليوم السبت 24 فبراير 2024 وحتى فجر يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 حيث قيل عن تلك الليلة أنها ليلة البراءة والقسم والشفاعة والاجابة وذلك ليستغلها المسلمين أفضل استغلال في الدنيا والأخرة.

وأكد الشافعي رحمة الله عليه قوله:" بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال ( ليلة الجمعة، العيدين، أول رجب، ليلة النصف من شهر شعبان) لذلك يستحب فيها الإكثار من العبادة والطاعة رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرة الذنوب والعتق من النيران.

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أدعية ليلة النصف من شهر شعبان 2024

يكثر المؤمنين من الدعاء في ليلة 15 من شهر شعبان 2024 - 1445 ويمكن الاستعانة بالصيغ التالية:- 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي.. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.. واجعل الحياة زيادة لي من كل خير.. اجعل الموت راحة لي من كل شر.. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك.. ونحويل عافيتك.. وفجاءة نقمتك.. وجميع سخطك.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره.. وأن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.. اللهم أكرمنا ولا تهنا.. وأعطنا ولا تحرمنا.. وأرضنا وأرض عنا.. ويسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك.. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك.. يا ذا الجلال والإكرام.. يا ذا الجلال والإكرام.. يا ذا الطول والإنعام.. لا إله إلا الله أنت ظهر اللاجئين وجار المستجرين.. وأمان الخائفين.

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