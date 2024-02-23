الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

واعظ دينى: شعبان شهر البراءة والتوبة والمغفرة وبه كل الخير

الشيخ تامر مطر،
الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني

قال الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن لله عز وجل في أيام العام نفحات بمعنى خصوصيات لأمته مثل التي يضاعف فيها الأعمال أو التي ترفع فيها الأعمال وفيها منح ربانية عديدة، مستشهدًا بقول الرسول-ص-: "ألا إنَّ لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها".

واعظ دينى: الله اختص شهر شعبان بتجليات عظيمة

وأضاف مطر في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "ربنا يقول لسيدنا موسى عليه السلام، وذكرهم بأيام الله"، موضحًا أن هناك أياما اختصها الله – عز وجل – بتجلياته العظيمة، ومن بين تلك الأيام شهر شعبان.

وتابع أن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم - كان يكثر الصيام في شعبان وعندما سُئل عن أسباب ذلك، أجاب: "ذاك شهر يغفل الناس عنه".

واستكمل: "فضل شهر شعبان كبير، وغفلة الناس عنه رغم أنه بمثابة المقدمة لشهر رمضان الذي فيه المغفرة والرحمة والعتق من الينران، وشعبان شهر تغفر فيه الذنوب ويُسمى شهر البراءة والتوبة والمغفرة والشهر يتشعب الخير فيه وكل الطرق فيه خير".

شهر شعبان شعبان أيام شهر شعبان فضل شهر شعبان صباح الخير يا مصر

مواد متعلقة

ممثل النرويج أمام "العدل الدولية": المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام عملية السلام

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ29514 شهيدًا

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

مدبولى: نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى

محمد الباز: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كانت منضبطة ورصدت كل الانتهاكات الإسرائيلية

محمد الباز: الشفافية الكاملة سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية دائمًا

هل المرافعات أمام "العدل الدولية" تؤثر على إسرائيل؟.. محمد الباز يكشف

محمد الباز: "طوفان الأقصى" أعطت المرافعات أمام "العدل الدولية" زخمًا كبيرًا

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

دورى أبطال إفريقيا.. طريق الأهلى سالك وبيراميدز فى ورطة حقيقية

الأرصاد تحذر: منخفض جوى يضرب البلاد غدًا

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مصرع شقيقتين صدمتهما سيارة بمحور ميدان لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة