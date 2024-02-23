واعظ دينى: شعبان شهر البراءة والتوبة والمغفرة وبه كل الخير

قال الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن لله عز وجل في أيام العام نفحات بمعنى خصوصيات لأمته مثل التي يضاعف فيها الأعمال أو التي ترفع فيها الأعمال وفيها منح ربانية عديدة، مستشهدًا بقول الرسول-ص-: "ألا إنَّ لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها".

واعظ دينى: الله اختص شهر شعبان بتجليات عظيمة

وأضاف مطر في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "ربنا يقول لسيدنا موسى عليه السلام، وذكرهم بأيام الله"، موضحًا أن هناك أياما اختصها الله – عز وجل – بتجلياته العظيمة، ومن بين تلك الأيام شهر شعبان.

وتابع أن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم - كان يكثر الصيام في شعبان وعندما سُئل عن أسباب ذلك، أجاب: "ذاك شهر يغفل الناس عنه".

واستكمل: "فضل شهر شعبان كبير، وغفلة الناس عنه رغم أنه بمثابة المقدمة لشهر رمضان الذي فيه المغفرة والرحمة والعتق من الينران، وشعبان شهر تغفر فيه الذنوب ويُسمى شهر البراءة والتوبة والمغفرة والشهر يتشعب الخير فيه وكل الطرق فيه خير".