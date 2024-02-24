نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال ليلة النصف من الشعبان

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥ هجريًا بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

اللهم طهر قلوبنا.. أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 وفضل الدعاء