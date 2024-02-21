الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

توقيع الكشف الطبى على متهمة بقتل طفلها لبيان إصابتها بالصرع من عدمه بالعمرانية

جثة رضيع
جثة رضيع

أمرت نيابة العمرانية بتوقيع الكشف الطبي على المتهمة بقتل طفلها الرضيع لبيان إصابتها بمرض الصرع التي تزعمه من عدمه واعداد تقرير طبي مفصل حول حالتها النفسية والعصبية.

 
 كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات قتل ربة منزل لرضيعها بعدما انهالت عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة العمرانية بإبلاغ عامل بمقتل طفله البالغ من العمر 8 أشهر، واتهم طليقته بإنهاء حياته بعدما انهالت عليه بالضرب، وجه اللواء هشام أبو النصر بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وبيان ملابسات البلاغ.

 

وأشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، إلى أن شقيقة الطفل المجني عليه "حمزة"، 8 أشهر، أبلغت والدها بوفاته بعدما انهالت والدتهما عليه بالضرب.

 

وألقت قوة أمنية القبض على الأم المتهمة عقب اعترافها بأنها تنتابها نوبة صرع تعاني منها منذ الصغر، ولم تدرِ بنفسها وأحدثت إصابة الطفل في جسمه وبعد هدوئها خلدت إلى النوم واستيقظت لتفاجئ بمقتل رضيعها.

 

وأيدت الطفلة شقيقة المجني عليه، ما قالته الأم، وطلبت النيابة العامة بعد إخطارها بالواقعة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.

توقيع الكشف كشف سيدة قتل العمرانية

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