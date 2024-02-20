نوبة صرع.. أم تنهي حياة رضيعها في العمرانية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات قتل ربة منزل لرضيعها بعدما انهالت عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة العمرانية بإبلاغ عامل بمقتل طفله البالغ من العمر 8 أشهر، واتهم طليقته بإنهاء حياته بعدما انهالت عليه بالضرب، وجه اللواء هشام أبو النصر بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وبيان ملابسات البلاغ.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، إلى أن شقيقة الطفل المجني عليه "حمزة"، 8 أشهر، أبلغت والدها بوفاته بعدما انهالت والدتهما عليه بالضرب .

وألقت قوة أمنية القبض على الأم المتهمة عقب اعترافها بأنها تنتابها نوبة صرع تعاني منها منذ الصغر، ولم تدرِ بنفسها وأحدثت إصابة الطفل في جسمه وبعد هدوئها خلدت إلى النوم واستيقظت لتفاجئ بمقتل رضيعها.

وأيدت الطفلة شقيقة المجني عليه، ما قالته الأم، وطلبت النيابة العامة بعد إخطارها بالواقعة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.