جناية قتل.. القبض على هارب من إعدام في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالإعدام شنقًا فى جناية "قتل عمد"

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بنى سويف محكوم عليه فى (70 حكم "مستأنف، جزئى".. بإجمالى عقوبات بالحبس 48 سنة فى قضايا "تبديد").

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.