الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جناية قتل.. القبض على هارب من إعدام في الجيزة

القبض على هارب
القبض على هارب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالإعدام شنقًا فى جناية "قتل عمد" 

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ضبط هارب من تنفيذ 69 سنة سجن في أسيوط

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القبض على صاحب سلسلة صيدليات هارب من 247 سنة سجنًا

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بنى سويف محكوم عليه فى (70 حكم "مستأنف، جزئى".. بإجمالى عقوبات بالحبس 48 سنة فى قضايا "تبديد"). 

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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