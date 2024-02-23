‫ رئيس جهاز السادات يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق والطرق وأعمال التطوير بالمدينة

تابع المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، في جولات تفقدية، مشروعات ترفيق الأراضي والإسكان، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق وأعمال التطوير بالمدينة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، يرافقه مسئولو الجهاز، والمشروعات.

وتفقد المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال المرافق لباقى مجاورات حى الفردوس وحي الكوثر لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال ترفيق الأراضي، وتمهيد الطرق المؤدية لقطع الأراضى لجاهزيتها للتسليم للمواطنين.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال تنفيذ العمارات المتبقية من المرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحى الفردوس بعدد ٩٦ عمارة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، وعمارات سكنية للوحدات نموذج غرفتين وصالة، وعمارات حى النور بعدد ٥١ عمارة سكنية نموذج ٣ غرف وصالة، حيث شدد رئيس الجهاز على دفع عجلة العمل، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات، والموقع العام، وتسليم العمارات وفقًا لخطة التسليم.

تسليم عددٍ من قطع أراضى "الإسكان الاجتماعي"

ونوه رئيس الجهاز عن أنه جارٍ تسليم عددٍ من قطع أراضى "الإسكان الاجتماعي" السابق طرحها بالقرعات العلنية بالمجاورة رقم ٣ بحى الفردوس بواقع ١٠٩١ قطعة أرض، وتسليم الأراضي بالمجاورات أرقام ٤، ٥،٦ بحى الكوثر بواقع ٢٦٧٢ قطعة أرض سكنية، للمواطنين الفائزين بالقرعات العلنية.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال الصيانة التي تتم بخط الصرف الصحي قطر 900 مم بالمنطقة الصناعية السابعة، وكذا أعمال تنفيذ خط صرف صحي إضافي قطر 400 مم، لاستيعاب تصرف مصنع للأسمدة، حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

كما شملت الجولات متابعة أعمال رفع كفاءة محطة المياه السطحية لتنقية مياه الشرب، حيث قامت الشركة بتوريد وتركيب طلمبات المياه الجديدة بعنبر المياه المرشحة، ورفع كفاءة مواتير تلك الطلمبات وتوريد وتركيب منظومة الكلور، كما تم التوجيه بتلافي ملاحظات الموقع العام، وسرعة تشغيل طلمبات المياه المرشحة الجديدة ودخولها الخدمة، وسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وأعمال الإنارة والموقع العام.

كما تفقد رئيس الجهاز منطقة امتداد المحور المركزى الجارى تخطيطها لتنمية المنطقة المحيطة، وتوفير فرص الاستثمار بالمدينة، وربط المحاور الرئيسية ببعضها، وكلف إدارة المشروعات بسرعة دراسة تطوير الميادين والتقاطعات الرئيسية بالمناطق السكنية الجديدة.

وتفقد المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال الطرق الرابطة الجارى تنفيذها لربط مصانع الغزل والنسيج وقها وإدفينا بمحاور الطرق الرئيسية، مؤكدًا ضرورة المرور الدوري بمختلف مناطق المدينة، ومنها منطقة التوسعات الصناعية بالمطورين، والطرق الرئيسية، والتنبيه على سرعة إنجاز الأعمال بالطرق بجودة وكفاءة.