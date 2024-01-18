الخميس 18 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد أعمال الطرق الجديدة (صور)

مسئولي جهاز مدينة
مسئولي جهاز مدينة السادات

أجرى المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز مدينة السادات، يرافقه المهندس أسامة سيد علي، نائب رئيس الجهاز والمعاونين ومديرين الإدارات التنفيذية بالمدينة، عدة جولات مرورية؛ لمتابعة تنفيذ المخطط الجديدة لأعمال الطرق وكذلك رفع كفاءة الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد المهندس ياسر عبدالحليم، ومسئولو الجهاز، أعمال الطرق الرابطة الجاري تنفيذها لربط مصانع الغزل والنسيج وقها وادفينا بمحاور الطرق الرئيسية، بما يسهم في توفير فرص استثمارية بالمدينة، حيث تابع منطقة التوسعات الصناعية بالمطورين بالطرق الرئيسية والتنبيه على سرعه إنجاز الأعمال بالطريق بجودة وكفاءة. 

كما تابع مسئولو جهاز مدينة السادات، أعمال الطرق الجارية بمنطقة امتداد المحور المركزي الجاري تخطيطها لتنمية المنطقة المحيطة، ما يسهم في جذب وتوفير فرص استثمارات جديدة بالمدينة وربط المحاور الرئيسية ببعضها. 

ووجَّه المختصين بإدارة التنمية والأمن، بضرورة المرور الدوري بعد ساعات العمل الرئيسية بمنطقة التوسعات الصناعية لمواجهة سلوك المخالفين بإلقاء المخلفات على جانبي الطرق.

جولة تفقدية بالمحلات والوحدات الشاغرة

وفي سياقٍ متصل، أجرى المهندس  ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولة تفقدية بالمحلات والوحدات المهنية الشاغرة ببعض الأسواق، موجّهًا الإدارات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة طرح تلك الوحدات بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالهيئة لتشغيل تلك الوحدات ورفع معدلات التنمية بالمناطق الواقع بها تلك الوحدات.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تسليم قطع أراضي إسكان اجتماعي السابق طرحها بالمدينة بالقرعات العلنية خلال الفترة من 12/3/2018 حتى 19/12/2020 بالمجاورة رقم 3 حي الفردوس، والمجاورات أرقام 4 و5 و6 حي الكوثر، بإجمالي 1092 قطعة أرض.

كما وجَّه مسئولي المركز التكنولوجي جهاز مدينة السادات، بالتيسير على المستحقين لقطع الأراضي أثناء التسليم وعدم التكدس بالشباك الواحد، علمًا بأنه بتم تسليم 30 قطعة يوميًا مع تسليم  المخصص له قطعه الأرض محضر الاستلام في ذات اليوم وإنهاء جميع الإجراءات في وقتٍ واحد.

السادات مخطط امتداد المحور المركزى

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