الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

جهاز "السادات" يطرح مشروعات خدمية بنظام حق الانتفاع لـ3 سنوات

المهندس ياسر عبد
المهندس ياسر عبد الحليم

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز مدينة السادات، عن طرح كافتيريا  على إجمالي مساحة 377 مترا مربعا، ضمن المشروعات الخدمية التى تخدم المنطقة وذلك للبيع بالمزاد العلني بنظام مقابل حق الانتفاع لمده 3 سنوات.

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طرح كافتيريات بنظام حق الانتفاع لـ3 سنوات 

وفي سياق متصل، أفاد رئيس الجهاز، أن المزاد العلني يتضمن طرح كافيتريا بموقف الاتوبيس بمدخل المنطقة السكينة علي مساحة 231 متر مربع ، بالاضافة الي ذلك يشمل الطرح الثاني كافيتريا كائنة بمبني موقف سيارات نقل الركاب بالأجر السرفيس علي مساحة 143 مترا مربعا بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بمدينة السادات . 

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن ستعقد جلسة بمقر جهاز المدينة يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، لافتا إلى أنه يمكن للراغبين دخول المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية قبل الدخول في المزاد.

تفاصيل الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية

وصرح المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المدينة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، عن كل كافتيريا على حدة,

وكشف المهندس ياسر عبد الحليم، انه يتم سداد رسوم تامين دخول المزاد بمبلغ 250 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد للكافتيريا الأولى، الكائنة بموقف الاتوبيس بمدخل  المنصورة السكينة علي مساحة 231 متر مربع .

وقال رئيس جهاز مدينة السادات، أنه يتم سداد تامين دخول المزاد لطرح الثاني بمبلغ 15 ألف، في موعد غايته جلسة المزاد للكافيتريا الكائنة بمني موقف سيارات نقل الركاب بالأجر السوقية علي مساحة 143 متر مربع 
واستطرد رئيس جهاز مدينه السادات، قائلا انه وفقا لتعليمات الشون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان يتم استكمال نسبة 10‎%‎ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد،عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مده العقد بالاضافة الي نسبة 1‎%‎ مصاريف ادارية، كما يتم إضافة نسبة 0.5‎%‎ لصالح مجلس الامناء عن كل كافتيريا من القيمة الكلية الراسي بها المزاد.

السادات جهاز طرح بنظام الانتفاع حماية سنوات

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