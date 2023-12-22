الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهاز مدينة السادات: تسلم قطع الأراضى المطروحة من 2018 لـ2020 بالقرعة العلنية

قطع اراضي
قطع اراضي

أعلن جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن البدء في تسليم قطع الأراضي إسكان اجتماعي والسابق طرحها بين عامي 2018 إلى 2020، للذين استوفوا الشروط وسددوا القيمة المالية المطروحة، في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير مساكن اجتماعي تناسب الشباب.

وأوضح جهاز تنمية مدينة السادات، عن البدء فى تسليم قطع أراضى إسكان اجتماعي لسابق طرحها بالمدينة بالقرعات العلنية خلال الفترة من 12/3/2018حتى 19/12/2020 بالمجاروة رقم 3 بحي الفردوس والمجاورات أرقام 4،5،6 بحي الكوثر وفقًا للجداول الموجودة في المستند.

وعلى صعيد أخر،  تابع ياسر عبدالحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بالمنوفية، خلال جولة مرورية المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال التطوير التي تتم بالمدينة رافقه خلالها سامى فهمى وياسر أبوحسين نائبا رئيس الجهاز، ومحمد عبدالحكيم معاون رئيس الجهاز ومديرو الإدارات التنفيذية.

واستهل جولته بمتابعة أعمال دهانات للعمارات السكنية للمناطق القديمة المنطقة السكنة الرابعة، والمنطقة السكنية الحادية عشرة، وأثنى على أعمال الدهانات وأهميتها للمواطنين بالمناطق القديمة.

كما تابع أعمال التطوير بشارع طلعت حرب من استكمال الجزء المتبقى بطول 1كم، والذى تم الانتهاء من الأعمال به على أكمل وجه، كما تم المرور على المناطق السكنية الجديدة ووجه بضرورة، لخلق محاور جديدة لربط المناطق السكنية القديمه بالمناطق الجديدة، لدفع عجلة التنمية بالمدينة وجذب الاستثمار. 

كما تابع عبدالحليم أعمال التطوير ورفع كفاءة طريق المحور المركزى الأول والذى تم الانتهاء من الأعمال بنسبة إنجاز 70% الذي يعد طولة 3 كيلو مترات، بالإضافة إلى أعمال تطوير وزراعة المحور المركزي 2 من زراعة نجيل مغطيات نباتية، وأشجار النخيل وأشجار الزينة بطول 5 كم.

محافظة المنوفية جهاز مدينة السادات الأراضي المطروحة القرعة العلنية أماكن الأراضى وعناوينها

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