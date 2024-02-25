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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 بالزيادة المعلنة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 محور اهتمام الملايين من موظفي الدولة وأصحاب المعاشات في مختلف محافظات الجمهورية حيث يرغبون في معرفة قيمة الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال العام المالي الجديد 2024 - 2025 في الحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال الفترة من يوم 21 - 29 مارس 2024 وفقا للكتاب الدوري الذي يحدد موعد الصرف لكل وزارة ومؤسسة وشركة وهيئة الحكومية فيما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الفترة من يوم 1 - 6 مارس المقبل لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن الـ 60 والمستحقين.

وجاءت نسب البحث عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 وفقا للزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرا ضمن الاجراءات المالية في الحماية المدنية ورفع الأعباء عن المواطنين عقب زيادة الأسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل رمضان

جدول زيادة مرتبات 2024| اعرف قيمة مرتبك قبل الصرف

رفع الحد الأدنى للأجور موظفي الدولة في شهر مارس 2024 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على رفع الحد الأدني للأجور لكافة موطفي الدولة لـ 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية بالإضافة إلى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الوظيفي.

وجاءت نسبة الزيادة في العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15 % من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيه وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الجديد 2024 - 2025 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

موعد تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024 وجدول الزيادات

لجميع موظفى الدولة.. تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

زيادة مرتبات موظفي الدولة مارس 2024

  • يصل مرتبات موظفي الدرجة السادسة 6000 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة الخامسة 6500 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة الرابعة 7000 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة الثانية 8000 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة الأولة 9000 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة المدير العام 10000 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة العالية 12000 جنيه في مارس 2024.
  • يصل مرتبات موظفي الدرجة الممتازة 14000 جنيه في مارس 2024.

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